Tudo começou com William Grant, 750.000 pedras colocadas à mão e muita determinação para realizar o sonho de uma vida: produzir o melhor whisky do vale. Esta história tem 137 anos e, hoje, Glenfiddich é o whisky escocês de malte mais premiado do mundo.

Estes anos de história, de experiência, de legado, de sucesso, em nada alteraram a essência do ícone do whisky escocês de malte. Mantém-se na família Grant, cinco gerações depois, produzido na mesma destilaria que o fundador construiu com as próprias mãos – e com a ajuda dos nove filhos –, em Dufftown, no Norte da Escócia.

Mas nem por isso perdeu o espírito aventureiro, ousado, curioso e até inquieto de quem procura sempre reinventar-se, surpreender, revolucionar. Um espírito espelhado da personalidade de William Grant e que se tornou a essência da marca Glenfiddich e do seu whisky.