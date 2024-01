Descontração e sabor numa fusão perfeita

No coração da capital, o Bairro Alto Hotel é o refúgio ideal para descontrair após um dia de trabalho. O fim do dia ganha um novo brilho. Com petiscos e whisky Glenfiddich, é o ponto de encontro perfeito para uma pausa bem merecida. Convide os amigos, descontraia num ambiente acolhedor e aprecie os melhores petiscos em perfeita harmonia com o distinto sabor do whisky Glenfiddich.

Bairro Alto Hotel (Lisboa)