O ano de 2017 marcou um novo capítulo na carreira de Diogo Mónica, quando, juntamente com Nathan McCauley, fundou a Anchorage Digital, o primeiro banco de criptoativos seguros do mundo e da história, unicórnio português que hoje vale mais de três mil milhões de dólares. Esta empresa emergiu como a principal plataforma de ativos digitais para instituições que procuram forjar o futuro dos serviços financeiros e da infraestrutura. Com sede em São Francisco, Califórnia, a Anchorage Digital expandiu-se, estabelecendo escritórios não só no Porto, Portugal, mas também em Sioux Falls, Dakota do Sul. Diogo Mónica lidera como fundador e presidente desta inovadora empresa.