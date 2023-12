Álvaro Covões, nascido a 4 de março de 1963, é uma figura icónica no cenário cultural português. Fundador e diretor-geral da Everything Is New, a sua trajetória abrange mais de três décadas de dedicação à promoção de espetáculos e à organização de festivais musicais no País. O envolvimento com o mundo da cultura é intrínseco à linhagem familiar, sendo descendente de uma família que possui o Coliseu e bisneto de um influente gestor do Teatro de São Carlos.